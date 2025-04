Autarquia de Coimbra realiza hasta pública no dia 7 de maio

A Câmara Municipal de Coimbra realiza uma hasta pública de cinco lojas e 25 bancas do Mercado Municipal D. Pedro V, no dia 7 de maio às 10H00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

As cinco lojas que vão estar em hasta pública destinam-se a acolher setores diversos não coincidentes com os setores existentes, sendo que as bases de licitação se situam entre os 50 e os 100 euros, com taxas mensais entre 23 e 69 euros e com um período de concessão de 15 anos.

Já para as 25 bancas, das quais 12 são de peixe fresco e as restantes de produtos hortícolas, os lanços da hasta pública são de 25 euros, com taxas mensais variáveis entre os 11 e os 33 euros e o prazo de concessão de 10 anos.

Esta hasta tem como objetivo a atribuição de concessões em regime de ocupação permanente e quer dar ao Mercado “um novo impulso”.

As informações sobre este procedimento podem ser consultadas na página do município.