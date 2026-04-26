Atirador era um “potencial assassino” que tinha várias armas

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu o suspeito detido após um tiroteio num jantar em Washington como um “potencial assassino”, que tinha várias armas.

“Esta não é a primeira vez nos últimos anos que a nossa República é atacada por um potencial assassino que procurava matar”, disse no sábado, o republicano, numa conferência de imprensa, realizada na Casa Branca.

Cerca de duas horas após o incidente, Trump disse que o homem estava na posse de várias armas quando foi detido pelos Serviços Secretos, no exterior do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca.