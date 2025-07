Arganil já tem disponível serviço de tratamento de feridas complexas

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra inaugurou, no Centro de Saúde de Arganil, uma unidade de tratamento de feridas complexas, que auxilia em casos de lesões “crónicas e de difícil cicatrização”.

Esta é a terceira unidade aberta pela ULS, que já inaugurou o serviço em Cantanhede e em Coimbra, e que prevê instalar mais duas unidades “nos próximos meses”, revelou hoje a entidade de saúde, num comunicado enviado à agência Lusa.

“Estas unidades são únicas em Portugal, constituindo um modelo pioneiro de prestação de cuidados na área do tratamento de feridas crónicas e de difícil cicatrização, como úlceras diabéticas, vasculares e de pressão”, explicou o presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço.

O projeto opera através de “equipas multidisciplinares altamente especializadas, reconhecidas através de certificação internacional”, e utiliza “os mais avançados equipamentos e tecnologias disponíveis nesta área clínica”, acrescentou.

Segundo a ULS, a intervenção das equipas inclui avaliação, diagnóstico, tratamento e seguimento dos doentes, com enfoque na personalização dos cuidados, continuidade assistencial e redução de complicações.

O presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, citado na nota, afirmou ser uma “grande satisfação” para este município, no interior do distrito de Coimbra, “poder oferecer esta resposta tão diferenciada de cuidados de saúde, fruto do trabalho de cooperação que tem vindo a ser realizado, desde a constituição da ULS de Coimbra, entre a autarquia e a Unidade Local de Saúde”.

“Esta Unidade de Tratamento de Feridas Complexas trará uma maior personalização dos cuidados, mas também será mais uma resposta de saúde a garantir que os utentes recebem os necessários cuidados especializados, integrados e em proximidade, algo tão importante quando se procura melhorar as condições de vida dos cidadãos”, sublinhou o autarca.

Os principais objetivos das unidades são melhorar a capacidade local e especializada na resposta a feridas de difícil cicatrização; reduzir complicações e a necessidade de hospitalização; e proporcionar cuidados mais acessíveis, próximos e resolutivos.

Promover a gestão eficiente e articulada dos casos crónicos e contribuir para a inovação clínica e a valorização dos profissionais de saúde no SNS (Serviço Nacional de Saúde) são outras das finalidades.