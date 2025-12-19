diario as beiras
Figueira da Foz

Aprovado Orçamento Municipal e anunciada devolução de IRS

19 de dezembro de 2025 às 12 h05
DB - Jot'Alves

Foi aprovado ontem, na reunião de câmara, com os votos a favor da coligação FAP e a abstenção do PS e do Chega, o maior Orçamento do Município da Figueira da Foz de sempre, suportado por 141, 7 milhões de euros. Por outro lado, Santana Lopes anunciou a devolução de 0,5% do IRS aos contribuintes.

O valor do exercício em curso é de cerca de 139 milhões de euros, menos 2,6 milhões de euros do que o valor que sustenta o Orçamento do próximo ano.

O Orçamento aposta forte nas funções sociais, que levam uma fatia de 60,66% do investimento, como salientaram o presidente da autarquia, Santana Lopes, e a vereadora Anabela Tabaçó – habitação pública (20, 8 milhões de euros), educação (12,7 milhões de euros, na requalificação de estabelecimentos de ensino) e saúde (10,6 milhões de euros, construção e reabilitação de unidades de saúde).

Autoria de:

Jot'Alves

