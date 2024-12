Após 20 anos semáforos vão resolver problema em S. Martinho do Bispo

Ao fim de mais de 20 anos, o problema de mobilidade rodoviária que existia no cruzamento entre a rua Adelino Batista com a rua do Lagar, na Póvoa de São Martinho do Bispo, será resolvido com a colocação de uma instalação semaforizada.

Jorge Trindade, munícipe daquela freguesia desde a década de 1990, denunciou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o problema existente naquele cruzamento apertado, esclarecendo que se tem desdobrado, ao longo dos últimos anos, a tentar resolvê-lo.

Em suma, parte da rua Adelino Batista só permite a circulação alternada em cada sentido, o que obriga a constantes situações de impasse rodoviário. Segundo o munícipe, a situação agrava-se no cruzamento das duas ruas, por uma “má colocação de um sinal STOP, que ninguém percebe para quem é”.

“Se sem os sinais já era complicado, com estes sinais as pessoas ainda ficam mais em dúvida”, esclareceu Jorge Trindade, pedindo a colocação de semáforos naquele cruzamento.

