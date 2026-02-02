diario as beiras
Coimbra

Apesar da chuva, rio Ceira não voltou a inundar o Cabouco

02 de fevereiro de 2026 às 11 h45
DB/Ana Catarina Ferreira

As autoridades temiam na madrugada de hoje uma inundação do rio Ceira, afluente do Mondego, na localidade do Cabouco, às portas de Coimbra, mas as piores previsões não se concretizaram.

“Estávamos alertados, mas, apesar de ter chovido muito durante toda a noite, o rio não inundou os campos e as casas, como na semana passada”, disse à agência Lusa Lurdes Antunes, proprietária do café Tolan, o único da aldeia.

Depois das cheias da semana passada, em que a água dentro do café atingiu cerca de 1,70 metro de altura, danificando vários equipamentos, o caudal começou a reduzir na sexta-feira e, nesse dia à noite, já não havia água dos terrenos contíguos à margem.

Autoria de:

Agência Lusa

