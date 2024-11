António Barbosa avisa para momento do Lusitânia

O treinador da Académica, António Barbosa, deixou hoje um aviso em relação ao próximo adversário na Série B da Liga 3, o Lusitânia dos Açores, que joga em Coimbra esta segunda-feira, às 11H00, para a 10.ª jornada.

“É importante ver o momento que a equipa atravessa. Vem de uma vitória para a Taça contra o 1.º classificado da 2.ª Liga. Foi um jogo em que teve muitos períodos de ascendente, a dominar e chegar a zonas de finalização. Apesar de o Penafiel ser uma equipa fortíssima em nada engana a vitória do Lusitânia. E no jogo com o Sporting B também teve bons momentos”, referiu.

Para o técnico da Briosa os açorianos estão a “inverter o ciclo” e têm “criado várias situações de golo independentemente do nível do adversário”. “Estamos alerta para isso. O nosso trabalho é estarmos direcionados, alinhados e humildes. Quando tivermos de defender estaremos todos juntos, quando tivermos de atacar estaremos todos juntos e fundamentalmente teremos de ser a equipa que mais luta para ter sucesso”, remata.

Os estudantes entraram para a 1.ª jornada da 2.ª volta da 1.ª fase da Liga 3 na 6.ª posição, com 12 pontos, a um dos quatro primeiros classificados.

Nesta jornada já se jogou o UD Santarém-O. Hospital (2-2) e o Sporting B-Sp. Covilhã (1-0). Amanhã há dois jogos: 1º Dezembro-Atlético (15H00) e Caldas-Belenenses (17H30).

A Académica fecha a jornada na segunda-feira, às 11H00, no Estádio Cidade de Coimbra.