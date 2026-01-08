O candidato presidencial André Pestana defendeu hoje que as recentes mortes de utentes à espera de socorro são resultado de uma degradação dos serviços públicos, levada a cabo pelos governos do PS e PSD, incluindo a chamada `geringonça’.

“Eu sei que agora apontam só a esta ministra [da Saúde como a responsável]. Claro que esta ministra faz parte do problema, não da solução. Agora, em abono da verdade, esta degradação de serviços públicos tem acontecido nas últimas décadas, por isso, a responsabilidade são dos últimos governos, desde o PSD e o PS, incluindo já com a ‘Geringonça’”, afirmou.

André Pestana falava aos jornalistas ao fim da manhã de hoje, em Coimbra, quando foi questionado sobre as mortes de um homem no Seixal, na terça-feira, que aguardou três horas por uma ambulância, e de uma mulher em Sesimbra, na quarta-feira, após esperar mais de 40 minutos por socorro.