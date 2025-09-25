diario as beiras
Ançã defronta o Casa Pia na 3ª eliminatória da Taça de Portugal

25 de setembro às 12 h25
O Ançã, única equipa da Associação de Futebol de Coimbra (AFC) ainda em prova na Taça de Portugal, conheceu, esta quinta-feira, o seu adversário para a terceira eliminatória da “prova rainha” do futebol nacional. O conjunto de Cantanhede joga em casa frente a uma equipa da 1.ª Liga, o Casa Pia, ditou o sorteio realizado na Cidade do Futebol.

O encontro está agendado para o fim de semana de 18 e 19 de outubro e vai opõe emblemas separados por quatro escalões: o Ançã, que vai disputar a Divisão de Elite, o principal escalão do futebol distrital de Coimbra, e o Casa Pia, que disputa a 1.ª Liga, o escalão máximo do futebol nacional.

Caso passe esta fase, o Ançã defronta, na quarta eliminatória, o vencedor do encontro entre o Alpendorada e o Estrela da Amadora. Nesse duelo, agendado para o fim de semana de 22 e 23 de novembro, a equipa de Cantanhede jogará na condição de visitante.

Recorde-se que o Ançã venceu, por 3-1, o Vinhais, na ronda anterior da competição, com golos de Domingos Vandré e Pedro Leão.

Autoria de:

Igor Moita

