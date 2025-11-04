diario as beiras
Coimbra

Ana Abrunhosa quer liderar “esforço conjunto” para a criação da Região Metropolitana

04 de novembro às 17 h42
0 comentário(s)
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

Ana Abrunhosa assumiu hoje a vontade de querer liderar o processo da criação da Região Metropolitana de Coimbra. No discurso de tomada de posse enquanto presidente de Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa pediu colaboração de todos os autarcas da região.

“Coimbra quer liderar um esforço conjunto pela Região Metropolitana. Senhores autarcas da Região de Coimbra, há recursos importantes disponíveis, mas só unidos seremos capazes de os aproveitar bem. A ideia é trabalhar em cooperação, garantindo que todos os municípios tenham serviços públicos de qualidade e que o desenvolvimento chegue a todo o território. Com essa força coletiva, poderemos reivindicar junto do Governo as promessas que são decisivas para a região: a nova Maternidade, o Palácio da Justiça, a Alta Velocidade com paragem em Soure e Coimbra B, as ligações rodoviárias em falta e a expansão do metrobus até Condeixa, Cantanhede e Mealhada”, afirmou a nova presidente de Câmara Municipal de Coimbra perante uma plateia cheia na Sala D. Afonso Henriques do Convento São Francisco.

