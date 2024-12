Alunas da E-Motion campeãs do mundo no All Dance

Carminho Figueiredo, aluna da Escola de Dança E-Motion, sediada em Arganil (com polos a funcionar em Oliveira do Hospital e Tábua), alcançou o título de campeã mundial, na categoria de Ballet Criação Inédita, Pré-Mini New All Dancer, no Campeonato Mundial de Dança “All Dance World”, que decorreu, recentemente, nos Estados Unidos da América.

Carminho Figueiredo já tinha conquistado, em agosto passado, o primeiro lugar no All Dance Europe. Este ano voltou a ver o seu talento reconhecido ao apresentar um solo de ballet clássico, coreografado pela professora, numa competição que junta os melhores bailarinos de todo o mundo.

A escola conquistou outro primeiro prémio, na categoria All Dance Open, All Ages Students-Open, pequeno grupo, com o grupo “Elite”, constituído pelas bailarinas Carlota Figueiredo, Carminho Figueiredo e Sofia Quaresma (as três oriundas de Arganil), Mariana Trindade (de Oliveira do Hospital) e Ariana Dias (de Tábua).