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Figueira da Foz

Alqueidão prepara-se para o centenário

31 de março de 2026 às 09 h00
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Clarisse Oliveira, presidente da junta | Foto: DB - Jot'Alves

Freguesia assinalou ontem 98 anos, com uma cerimónia realizada nas instalações da junta.

 

A Junta do Alqueidão assinalou ontem 98 anos da freguesia, numa cerimónia realizada na sede da autarquia local com a participação de autarcas locais e da Figueira da Foz e entidades e coletividades alqueidanenses, já a pensar no centenário.

“Já estamos a pensar no centenário – confesso que me dá algum arrepio. É um orgulho poder festejar o centenário da freguesia. Será um marco muito importante para a nossa comunidade celebrar 100 anos de separação da freguesia do Paião”, afirmou ontem a presidente da Junta do Alqueidão, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Clarisse Oliveira afirmou, por outro lado, que o executivo a que preside já está “a pensar no programa” das comemorações do centenário. Todavia, a autarca ressalvou que ainda não foi decido se irá estender-se durante o mês de março ou ao longo do ano de 2028.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

 

 

 

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Jot'Alves

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