Coimbra

Agrária de Coimbra e ICNF criam polo de treino de restauro florestal

05 de novembro às 11 h14
DR

A Escola Superior Agrária de Coimbra e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) organizam na quinta-feira uma jornada técnica que pretende ser um primeiro passo para se criar um polo de treino sobre restauro florestal.

O evento, organizado pela Agrária de Coimbra, núcleo de estudantes florestais e ICNF, “terá uma forte componente de aplicação prática e irá marcar o início da colaboração” entre as duas entidades, tendo em vista a criação de um polo de conhecimento e treino sobre restauro florestal em Portugal, referiu a organização.

“Isto insere-se na grande tragédia que foram os incêndios deste ano, em que houve algumas áreas que notavelmente escaparam ao fogo, como a Mata da Margaraça [em Arganil] e a aldeia da Cerdeira [Lousã], e o encontro tem como ideia criar uma escola e uma cultura à volta do restauro florestal”, disse à agência Lusa o docente da Agrária Joaquim Sande Silva.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

