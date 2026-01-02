O plantel da Académica despediu-se do ano velho com muita confiança e energia positiva para atacar 2026.

Nas vésperas do primeiro de quatro jogos decisivos para o que falta da época e que vão definir o cumprimento ou não dos objetivos – ficar nos quatro primeiros lugares na 1.ª fase foi a meta assumida –, a Académica abriu o último treino do ano aos adeptos, na quarta-feira, e foi brindada com uma mensagem de confiança e esperança da claque Mancha Negra: “Sonhem tanto como nós”.

A animada sessão deudireito a peladinha, com alguns jogadores a demonstrarem pontaria afinada e moral em alta – com destaque para o avançado Camilo Triana, que foi dos mais “certeiros” no treino. No final, o treinador António Barbosa admitiu que a equipa terminou o ano “junto dos que mais importam, que são os sócios, adeptos e apoiantes, num momento de trabalho, mas também de alegria”.

E, continuou o técnico, “sentir esta alegria vai ajudar nas batalhas que se avizinham”.

