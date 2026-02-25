diario as beiras
Coimbra

Açude-Ponte com caudal do rio Mondego abaixo dos 300 m3/s

25 de fevereiro de 2026 às 17 h09
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

O Açude-Ponte, em Coimbra, está a registar o caudal do rio Mondego abaixo aos 300 metros cúbicos por segundo (m3/s). Devido ao baixo caudal das águas do rio, as comportas do Açude-Ponte já não estão, nesta fase, totalmente abertas, tal como se verificou nas semanas anteriores.

Recorde-se que, a 11 de fevereiro, o caudal do rio Mondego ultrapassou o limite de segurança de 2.000 m3/s no Açude-Ponte.

Na altura, o tabuleiro inferior rodoviário da ponte do Açude, em Coimbra teve mesmo que ser encerrado, devido ao aumento do nível da água do rio Mondego naquela zona. A medida foi tomada pela Proteção Civil de Coimbra, em articulação com o município e com a Polícia de Segurança Pública.

Autoria de:

redação as beiras

