Confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória

A PJ anunciou hoje que estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais do acidente com o Elevador da Glória, esclarecendo que o cidadão alemão dado como morto na quinta-feira está afinal internado no Hospital de São José.

Segundo a informação da Polícia Judiciária (PJ), os cidadãos que morreram no acidente, em Lisboa, são cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.

Em comunicado, a PJ diz que as vítimas foram identificadas cientificamente com a colaboração do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Hoje, numa publicação na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês já tinha confirmado a morte de uma cidadã francesa no acidente.

O estado de saúde dos nove feridos do acidente com o elevador da Glória ainda internados nos hospitais de São José, Santa Maria e São Francisco Xavier não se alterou durante a noite, segundo as unidades de saúde, contactadas hoje pela Lusa.

No Hospital de São José estão ainda internados quatro feridos do acidente de quarta-feira, que provocou 16 mortos e ferimentos em mais de duas dezenas de pessoas.

Dos quatro internados, um mantém-se nos cuidados intensivos e três estão “em situação controlada”.

No Hospital de Santa Maria estão duas pessoas, uma nos cuidados intensivos e outra no serviço de observação da urgência, depois de na quinta-feira a criança que estava na Pediatria ter tido alta.

Três doentes continuam internados no serviço de Unidade de Cuidados Intensivos do hospital São Francisco Xavier, em situação estável, segundo fonte hospitalar.

O acidente causou ferimentos em 23 pessoas.