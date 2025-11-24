diario as beiras
Abrunhosa junto de Seguro mas não assume apoio

24 de novembro às 12 h17
Ana Abrunhosa acompanhou Seguro na visita à Cerdeira, na Lousã. Fotografia: DR

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, acompanhou António José Seguro na sua visita à Lousã, mas não assume o apoio à candidatura do antigo líder do Partido Socialista (PS) a Presidente da República de Portugal.

Porém, fonte da Câmara Municipal de Coimbra garantiu que Ana Abrunhosa esteve presente “a convite, como cidadã”, ressalvando que autarca não declarou publicamente apoio a nenhum dos candidatos à Presidência da República.

Apesar da autarca não ter anunciado quem apoiará nas eleições presidenciais, de entre os candidatos que já estiveram no distrito a Coimbra a fazer campanha, Ana Abrunhosa só esteve com António José Seguro.

Autoria de:

António Cerca Martins

