A minha cidade

FESTAS DA CIDADE – A Procissão da Rainha Santa, de penitência, deverá merecer o respeito de todos quantos a integram. O uso de telemóveis, as conversas alto e bom som e as transmissões em directo deveriam estar ausentes. A modernidade chegou, é certo, mas para fazer bom uso!

FESTAS DA CIDADE – A Procissão da Rainha Santa, de penitência, em tempos da minha juventude “passava” pelas ruas estreitas da baixa de Coimbra.

FESTAS DA CIDADE – Por efeitos vários, passou a ir até à “Estação Nova”, regressava à Portagem e seguia pelas ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz. Nunca ninguém percebeu qual o motivo para que fosse “dar a volta ao opstotira”, como diziam os nossos mais antigos. Já agora e para que se saiba, esta palavra foi inventada para rimar com Tavira – na canção “Tia Anica” – e usada mais tarde pelos portugueses, com o significado que se depreende qual seja!

FESTAS DA CIDADE – Como Coimbra está em obras, “vai de que a organização”, fazendo jus ao “dar a volta ao opstotira”, obrigar os penitentes, nem todos, a percorrer mais uns metros ao longo do Parque da Cidade e regressar à Portagem. O resto do percurso já se sabe!

FESTAS DA CIDADE – E que tal facilitar a vida aos penitentes? Enquanto tiver vida e saúde estarei na Procissão da Rainha Santa, em meu nome, mas também em nome de todos quantos, meus mais próximos, eram seus devotos.

FESTAS DA CIDADE – Sempre em frente era mais fácil!

METRO MONDEGO – A obra do metro de Coimbra é da responsabilidade da Câmara Municipal de Coimbra? É que, segundo ouvi ontem do Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, este insurgiu-se contra o incómodo que traziam aos habitantes da sua cidade.

METRO MONDEGO – A Câmara Municipal de Coimbra está a tomar as dores da empresa gestora do metro…ou estarei enganado? Ou o metro será mesmo um engano? Espero bem que não! Mas também sou devoto de S.Tomé!

DESPORTO – Os clubes e associações desportivas poderão estar a um passo – dos curtos – de não conseguir desenvolver as suas modalidades.

DESPORTO – Com a transferência de responsabilidades nas áreas da saúde, educação, entre outras, para as Câmaras Municipais e a não transferência de verbas suficientes, vai faltar dinheiro e vão cortar no desporto. Tenho eu ideia de que…!!!

DESPORTO – É necessária, determinante e decisiva, uma nova política de desenvolvimento desportivo – local e nacional.