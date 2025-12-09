A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes (AHBVB) celebrou, ontem, o seu 86.º aniversário, numa cerimónia marcada por homenagens e emoção.

Na sessão solene, Vânia Carvalho, presidente da direção da associação humanitária, começou por dizer: “Hoje (ontem) festejamos 86 anos de história. História essa feita de coragem, espírito de missão e acima de tudo, de homens e mulheres com enorme vontade de servir o próximo”.

“Quero agradecer a todos pelo trabalho exemplar que tem feito em prol da população, não só do concelho, mas também de Coimbra e do distrito”, disse.

Dirigindo-se aos autarcas presentes, Vânia Carvalho deixou um apelo: “Continuem a olhar para nós. Apesar de estarmos cá de corpo e alma, por vezes, a escassez de recursos torna a nossa tarefa mais difícil, daí ser necessário o vosso apoio”, sublinhou.

