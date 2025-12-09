diario as beiras
Coimbra

86 anos dos Bombeiros de Brasfemes em prol da comunidade

09 de dezembro de 2025 às 10 h10
1 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes (AHBVB) celebrou, ontem, o seu 86.º aniversário, numa cerimónia marcada por homenagens e emoção.

Na sessão solene, Vânia Carvalho, presidente da direção da associação humanitária, começou por dizer: “Hoje (ontem) festejamos 86 anos de história. História essa feita de coragem, espírito de missão e acima de tudo, de homens e mulheres com enorme vontade de servir o próximo”.

“Quero agradecer a todos pelo trabalho exemplar que tem feito em prol da população, não só do concelho, mas também de Coimbra e do distrito”, disse.

Dirigindo-se aos autarcas presentes, Vânia Carvalho deixou um apelo: “Continuem a olhar para nós. Apesar de estarmos cá de corpo e alma, por vezes, a escassez de recursos torna a nossa tarefa mais difícil, daí ser necessário o vosso apoio”, sublinhou.

Autoria de:

Igor Moita

1 Comentário

  1. Rui pinto diz:
    9 de Dezembro, 2025 às 10:23

    Muito boa corporação acolheu me durante 10 anos enquanto bombeiro

    Responder

