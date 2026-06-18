Walking Football é aposta ganha em Coimbra

Associação de Futebol de Coimbra foi uma das 23 associações regionais presentes na Festa Nacional de Walking Football. Na 1.ª época competitiva da modalidade a AFC já tem um jogador na seleção nacional

A modalidade ainda dá, literalmente, os primeiros passos em Portugal, mas Coimbra vai a acompanhar o ritmo. A Associação de Futebol de Coimbra (AFC) foi uma das 13 associações que disputou, sexta-feira e sábado passados, o Encontro Nacional de Walking Footbal, em Oeiras, com uma seleção na Taça Fair-Play Recreativa.

Para além do torneio, o evento destacou também a evolução da modalidade no país e Coimbra surgiu como um dos bons exemplos, com um aumento de 64% de praticantes na última época, agora com 202 atletas em representação de 21 equipas.

A responsável pelo projeto e pela comitiva conimbricense na Cidade do Futebol, Maria João Negrão, fez um “balanço super positivo” ao DIÁRIO AS BEIRAS. “Em termos de praticantes Coimbra está em 5.º lugar a nível nacional. Temos conseguido crescer de ano para ano e, mais do que os números, interessa-nos trazer praticantes que gostem e que fiquem na modalidade”, destacou a técnica distrital.

A aposta na modalidade tem dois anos e a AFC ainda não conseguiu chegar a todo o distrito. “Infelizmente, ainda nos faltam, sobretudo, os concelhos mais do litoral. Falta-nos chegar à Figueira, a Mira, a Soure… mas também há ainda concelhos do interior sem equipa, como Tábua, ou Arganil, que tem intenções de arrancar na próxima época”, explica a responsável.

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