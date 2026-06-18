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Walking Football é aposta ganha em Coimbra

18 de junho de 2026 às 09 h15
Seleção de Coimbra na Festa do Walking Football | Foto DR
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Associação de Futebol de Coimbra foi uma das 23 associações regionais presentes na Festa Nacional de Walking Football. Na 1.ª época competitiva da modalidade a AFC já tem um jogador na seleção nacional

 

A modalidade ainda dá, literalmente, os primeiros passos em Portugal, mas Coimbra vai a acompanhar o ritmo. A Associação de Futebol de Coimbra (AFC) foi uma das 13 associações que disputou, sexta-feira e sábado passados, o Encontro Nacional de Walking Footbal, em Oeiras, com uma seleção na Taça Fair-Play Recreativa.
Para além do torneio, o evento destacou também a evolução da modalidade no país e Coimbra surgiu como um dos bons exemplos, com um aumento de 64% de praticantes na última época, agora com 202 atletas em representação de 21 equipas.
A responsável pelo projeto e pela comitiva conimbricense na Cidade do Futebol, Maria João Negrão, fez um “balanço super positivo” ao DIÁRIO AS BEIRAS. “Em termos de praticantes Coimbra está em 5.º lugar a nível nacional. Temos conseguido crescer de ano para ano e, mais do que os números, interessa-nos trazer praticantes que gostem e que fiquem na modalidade”, destacou a técnica distrital.
A aposta na modalidade tem dois anos e a AFC ainda não conseguiu chegar a todo o distrito. “Infelizmente, ainda nos faltam, sobretudo, os concelhos mais do litoral. Falta-nos chegar à Figueira, a Mira, a Soure… mas também há ainda concelhos do interior sem equipa, como Tábua, ou Arganil, que tem intenções de arrancar na próxima época”, explica a responsável.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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