Vuelta: Van Aert vence última etapa em Portugal e reforça liderança

O ciclista belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) venceu hoje ao sprint a terceira etapa da Volta a Espanha e reforçou a liderança da classificação geral, após a tirada que ligou Lousã a Castelo Branco.

Na última tirada realizada em território português, Van Aert cumpriu os 191,2 quilómetros em 4:40.42 horas, com o mesmo tempo do australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), segundo, e do espanhol Jon Aberasturi (Euskaltel-Euskadi), terceiro.

O belga reforçou, assim, o estatuto de camisola vermelha, com menos 13 segundos do que o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), que se mantém na segunda posição da geral, e 15 face ao checo Mathias Vacek (Lidl-Trek), que subiu a terceiro.

Fechados os percursos lusos na Vuelta, a quarta etapa disputa-se na terça-feira, já em território exclusivamente espanhol, com uma ligação de 170,5 quilómetros entre Plasencia e Pico Villuercas.