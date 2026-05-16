“Vamos ter muita gente no estádio e, portanto, queremos dar mais de nós”
O técnico da Académica António Barbosa, disse há momentos em entrevista ao Canal 11, que “a equipa terá que ser consciente e bastante comprometida para conquistar o triunfo frente ao Trofense”.
“Temos que ser consistentes e bastante conscientes. Vamos jogar perante um estádio cheio, mas eles também o vão. Este será um jogo difícil frente a uma equipa que se reforçou para conseguir a subida e a verdade é que chegam aqui sem qualquer hipótese. Por isso mesmo, não sabemos o que esperar do Trofense, mas sabemos que teremos que dar anda mais de nós para conseguirmos o objetivo”, disse há momentos o treinador.