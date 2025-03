Ucrânia: Putin concorda cessar combates desde que leve a “paz duradoura”

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que apoia a cessação das ações militares na Ucrânia, desde que leve a uma “paz duradoura”, em resposta à proposta de tréguas de 30 dias dos Estados Unidos já aceite por Kiev.

“A Rússia concorda com a proposta de cessar a ação militar, mas presumimos que isso deve conduzir a uma paz duradoura e eliminar as causas profundas da crise”, declarou Putin em conferência de imprensa no Kremlin com o seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko.