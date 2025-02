Universidade de Coimbra lidera programa de inovação de 4,1 ME para a região Centro

A região Centro vai investir 4,1 milhões de euros (ME) em inovação e tecnologia nos próximos dois anos e meio, com a quarta edição do programa INOVC+, um consórcio de 23 entidades liderado pela Universidade de Coimbra (UC).

O reitor Amílcar Falcão destacou hoje, na apresentação do programa, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em Coimbra, o compromisso dos parceiros “para tentar alavancar a inovação na região e desenvolver o trabalho em rede”.

“A região é grande, tem as suas diferenças, do litoral ao interior, e tem de cumprir objetivos regionais, pelo que este programa é um excelente exemplo de como podemos todos colaborar para que se possa fazer um trabalho mais forte na inovação e na captação de projetos”, sublinhou.

Amílcar Falcão sustentou que, se no final do programa, se alcançar o objetivo de capacitar oito gabinetes de transferência de tecnologia, seis deles em instituições do ensino superior, a região “dá um passo em frente para melhorar a capacidade de transferência de conhecimento das instituições para a comunidade em geral”.

A quarta edição deste programa, que é cofinanciado em 85% por fundos europeus, que na região são geridos pela CCDRC, pretende dar continuidade à implementação e consolidação de um ecossistema de inovação para a transferência de conhecimento e tecnologia para a economia regional, num contexto de trabalho em rede.

“O INOVC+ não é apenas mais um projeto, mas um projeto que pode estar na raiz do aparecimento de outros investimentos por parte da CCDRC e da região para conseguirmos aumentar a nossa visibilidade ao nível da inovação regional, nacional e internacional”, sublinhou o reitor da UC.

O coordenador Bruno Gomes salientou que o programa pretende, além da criação de oito novos gabinetes de transferência de tecnologia, beneficiar 600 empresas, estabelecer 300 novos acordos com empresas e criar 36 empresas ‘spin-off’ ou ‘star-ups’.

Segundo o responsável, o INOVC+ tem como objetivo final “transformar a região de Coimbra-Leiria numa referência internacional para a criação de conhecimento, inovação e empreendedorismo nas áreas das ciências da vida, energia, tecnologias de informação e comunicação e eletrónica e indústrias criativas”.

Para a presidente da CCDRC, trata-se de um programa muito importante, “porque é reconhecido e discutido em vários fóruns que uma das fragilidades da região e do país é a transferência de conhecimento para a economia e a necessidade de criar riqueza na região”.

“Os parceiros perceberam a importância do projeto e responderam afirmativamente para se conseguir uma ligação permanente entre aquilo que se cria de bom ao nível científico e tecnológico nas nossas instituições e aquilo que é a necessidade do mercado e da realidade da economia e do sistema social”.