União 1919: Eficácia e muito coração decide duelo entre dois “históricos”

Foi a eficácia, muita crença e coração que fizeram a diferença, ontem, e permitiram ao União 1919 carimbar a passagem para a 2.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Em campo, encontraram-se dois clubes “históricos” do futebol nacional, União 1919 e Beira-Mar, no 40.º encontro entre si.

O conjunto unionista fez a festa, em casa, ao vencer, nas grandes penalidades (4-2), após um empate a duas bolas ao fim de 120 minutos.

Com as duas equipas a alinhar em 4-2-3-1, foi a formação visitante quem “dominou” na 1.ª parte, estando sempre em manobra ofensiva, com o União 1919 a ter muitas dificuldades no jogo.

O único sinal de perigo da 1.ª parte surgiu aos 45’, com Paulo Grilo (ex- O. Hospital) a efetuar um remate com selo de golo que João Seco negou, com uma excelente defesa para canto.

Quem não marca, sofre

Na 2.ª parte, a equipa da casa veio com outra “cara” e procurou pressionar alto a saída do adversário. Aos 60’, Hugo Figueiredo recuperou o esférico em zona alta e, ao entrar na área, foi carregado em falta.

Penálti para o União 1919, com Hugo Figueiredo a fazer o 1-0.

