Uma centena de atividades em festival de literatura infantojuvenil em Coimbra

Uma centena de atividades, com 22 escritores e ilustradores, compõem a programação do Festival Letra Corrida, que decorre este mês em Coimbra e que pretende ser o maior evento de literatura infantojuvenil em Portugal, revelou hoje a organização.

“Vamos ter cerca de uma centena de atividades no festival: vai ser ‘non stop’, o dia inteiro, ao longo dos seis dias. Marcarão presença 22 personalidades, entre eles escritores, contadores de histórias e ilustradores”, destacou o diretor executivo da GoldenSkill, Diogo Coelho.

O concelho de Coimbra vai receber, de segunda-feira ao dia 30, a primeira edição do Letra Corrida – Festival de Literatura Infantojuvenil de Coimbra, que tem como mote “Ler é sonhar, a leitura é felicidade”.

Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, Luísa Ducla Soares, Nuno Caravela, David Machado, Ricardo Fonseca Mota, Luísa Sobral, Paulo Galindro, Rita Taborda Duarte, Sebastião Peixoto, Mariana Jones, Tânia Correia, Elsa Teixeira, Milu Loureiro, Lurdes Breda, André Madaleno, Lara Xavier, Marta Oliveira da Silva, Amadeu Diniz da Fonseca, Kátia Casimiro e Sofia Souto Moniz são os escritores, ilustradores e contadores de histórias convidados.

Marcará ainda presença Regina Duarte, comissária do Plano Nacional de Leitura.

Durante a apresentação do programa do Festival, que decorreu ao final da manhã de hoje na EB 2,3 Rainha Santa Isabel, na União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, Diogo Coelho sublinhou que se trata de um cartaz “denso e muito rico”, onde figuram “grandes nomes” da literatura infantojuvenil.

“A abertura oficial do festival vai decorrer no primeiro jardim-escola João de Deus, onde será apresentado o hino oficial do evento, com canção original, criada por Amadeu Diniz da Fonseca. Esta é uma homenagem e evocação que o festival faz a esta figura maior da literatura portuguesa, associada às crianças, que é João de Deus”, referiu.

De acordo com o responsável da GoldenSkill, a programação do evento foi organizada em três áreas, a primeira delas levando atividades aos seis agrupamentos do concelho de Coimbra, envolvendo dezenas de escolas e milhares de alunos.

Logo no primeiro dia, o escritor e ilustrador Nuno Caravela, bem como as escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, passarão por algumas escolas do concelho de Coimbra.

Destaque também para apresentação de três livros, no dia 26: “Notícias Fora da Caixa”, de Milu Loureiro; “Porque é que Estou Aqui?”, de Joana M. Lopes; e “Com Fome e Livro com Frio”, de André Madaleno.

“A magia dos livros” chegará também à Casa Acreditar Coimbra e ao Hospital Pediátrico de Coimbra, espaços que irão receber escritores e contadores de histórias.

“Teremos escritores a passar pela Ludoteca do Hospital Pediátrico entre as 16:30 e as 18:30, nos seis dias do festival. O livro será como um coadjuvante no processo de recuperação das crianças e jovens”, acrescentou.

Já a terceira área programática do festival faz com que os livros sejam abraçados pela comunidade, em espaços nas juntas de freguesias de Santo António dos Olivais, Brasfemes e São João do Campo e na União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, onde terão lugar concertos de música infantil, conferências, sessões de contos e apresentações de livros.

Haverá ainda concertos de Amadeu Diniz da Fonseca, nos dias 27 e 30, e a Conferência “A importância do Livro e da Leitura no desenvolvimento da Criança”, com Regina Duarte, comissária do Plano Nacional de Leitura 2027, no dia 28.

O Letra Corrida – Festival de Literatura Infantojuvenil de Coimbra é promovido pela empresa GoldenSkill, em parceria com as Livrarias Destinos Didáticos, Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Hospital Pediátrico de Coimbra, juntas de freguesias de Santo António dos Olivais, Brasfemes e São João do Campo, União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades e Seminário Maior de Coimbra.