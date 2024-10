ULS de Coimbra realiza a primeira Neurotização da Córnea em Portugal

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra anunciou hoje que realizou com sucesso a primeira cirurgia de Neurotização da Córnea em Portugal, oferecendo uma nova esperança aos doentes que sofrem de lesões neuropáticas.

“A Neurotização da Córnea é uma técnica sofisticada utilizada para restaurar a sensibilidade da córnea, que passa por ligar nervos saudáveis, isolados de outra parte do corpo, ao olho com perda de função sensorial”, explicou Maria João Quadrado, coordenadora do Serviço de Oftalmologia, citada em comunicado.

Segundo a nota da ULS, este procedimento permite reabilitar e promover a capacidade de cicatrização da córnea humana, reduzindo o risco de perda de visão e melhorando a qualidade de vida dos doentes.