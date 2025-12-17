diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra com menos atendimentos nas urgências e mais nos cuidados primários

17 de dezembro de 2025 às 17 h44
DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra registou uma redução nos internamentos e atendimentos nos serviços de urgência na semana de 08 a 14 de dezembro, enquanto subiu a procura nos cuidados de saúde primários e pediatria.

Naquela semana, segundo o organismo, registou 4.729 episódios de urgência e 551 internamentos de pessoas com estados gripais, menos dos que os 5.164 e 580, respetivamente, verificados na semana anterior.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULS de Coimbra especifica que 2.650 dos atendimentos ocorreram nos Hospitais da Universidade de Coimbra, 1.298 no Hospital Pediátrico, 381 no Serviço de Urgência Básica de Arganil e 400 nas duas maternidades de Coimbra – Bissaya Barreto e Daniel de Matos.

Autoria de:

Agência Lusa

