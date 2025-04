ULS compra fármaco de 7,6 milhões para fibrose quística

Um dos mais caros medicamentos do mundo – usado no tratamento da fibrose quística (ou cística) – foi comprado pela Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra por cerca de 7,6 milhões de euros, a que acresce IVA, num contrato do mês passado e publicado, anteontem, no Portal Base das Compras Públicas do Estado.

A fibrose quística é uma doença genética (hereditária) e rara, resultante de sobreprodução de secreções pelo corpo humano, originando dificuldades respiratórias e afetando também o sistema digestivo. Não tem cura, mas o tratamento adequado reduz os sintomas.

