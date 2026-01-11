A Académica de Coimbra informou, este domingo, que o treinador da equipa sénior masculina de basquetebol, António Barata, apresentou a sua demissão, que foi aceite pela direção da Secção.



“A Secção de Basquetebol agradece a António Barata todo o empenho, compromisso e dedicação demonstrados ao longo do seu percurso na AAC, desejando-lhe as maiores felicidades e a melhor sorte nos seus desafios e projetos futuros”, lê-se nas redes sociais do clube.

A Académica tem tido vida difícil, na série norte da Proliga, não tendo ainda averbado qualquer vitória.