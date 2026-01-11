diario as beiras
Treinador demite-se da equipa de basquetebol da AAC

11 de janeiro de 2026 às 16 h30
A Académica de Coimbra informou, este domingo, que o treinador da equipa sénior masculina de basquetebol, António Barata, apresentou a sua demissão, que foi aceite pela direção da Secção.

“A Secção de Basquetebol agradece a António Barata todo o empenho, compromisso e dedicação demonstrados ao longo do seu percurso na AAC, desejando-lhe as maiores felicidades e a melhor sorte nos seus desafios e projetos futuros”, lê-se nas redes sociais do clube.

A Académica tem tido vida difícil, na série norte da Proliga, não tendo ainda averbado qualquer vitória.

Autoria de:

Paulo Marques

