Transtornos rodoviários só acabam no final de agosto em Coimbra B

Os condicionamentos rodoviários junto à estação de Coimbra B só vão terminar no final de agosto deste ano.

A empresa Metro Mondego revelou esta semana ao DIÁRIO AS BEIRAS que os transtornos rodoviários naquela zona da cidade só terminarão perto do final do verão, atrasando pela segunda vez o final destes condicionamentos rodoviários.

Os condicionamentos rodoviários junto à estação de comboio Coimbra B vão estender-se durante um ano e quatro meses, quando estava inicialmente previsto que tivessem durado quatro meses, de abril a agosto de 2024.

Em março deste ano, a Metro Mondego e a Câmara Municipal de Coimbra anunciaram que o início do condicionamento do trânsito no túnel de Coimbra B iria começar a 2 de abril, durando “cerca de quatro meses”.

