diario as beiras
Coimbra

Tecnologia usada para aumentar recuperação motora de pacientes após AVC testada pela UC

26 de novembro às 13 h16
Um projeto liderado pela Universidade de Coimbra (UC) está a testar uma tecnologia para apoiar a reabilitação de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC), que traduz sinais cerebrais em movimento físico.

Intitulado “UpReGain”, o projeto é dirigido por um grupo de investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e procura contribuir para aumentar significativamente a taxa e a qualidade da recuperação motora após um AVC.

Os primeiros ensaios estão a ser realizados com pessoas saudáveis, “mas dentro de pouco tempo” o projeto avançará para testes com pacientes que passaram por um acidente vascular cerebral, revelou hoje a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Autoria de:

Agência Lusa

