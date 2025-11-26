Um projeto liderado pela Universidade de Coimbra (UC) está a testar uma tecnologia para apoiar a reabilitação de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC), que traduz sinais cerebrais em movimento físico.

Intitulado “UpReGain”, o projeto é dirigido por um grupo de investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e procura contribuir para aumentar significativamente a taxa e a qualidade da recuperação motora após um AVC.

Os primeiros ensaios estão a ser realizados com pessoas saudáveis, “mas dentro de pouco tempo” o projeto avançará para testes com pacientes que passaram por um acidente vascular cerebral, revelou hoje a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.