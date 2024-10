Taça de Portugal: Despertar tardio não permitiu continuar a sonhar

Terminou o sonho do Marialvas na “prova rainha” do futebol português. Em Cantanhede, o Rebordosa foi mais forte e bateu, 2-1, o conjunto marialvino que assim “cai” assim na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

As emoções do “desporto rei” regressaram este Estádio Municipal de Cantanhede. Depois de ter deixado pelo caminho o Tondela, na casa “emprestada, o Complexo Desportivo de Febres, o Marialvas voltou o Campo de São Mateus para medir forças com o Rebordosa, num duelo da 3.ª eliminatória entre dois conjuntos que disputam o Campeonato de Portugal.

A turma que viajou do município de Paredes entrou melhor na partida. As duas primeiras aproximações à baliza o conjunto nortenho não tiveram consequências maiores devido à saída corajosa de Gonzalez e a um corte providencial de Mateus.

A resposta dos locais surgiu aos 11’, com o “herói” diante do Tondela, Zé Gata, a atirar à baliza em zona promissora, mas o remate foi intercetado.

O Rebordosa tinha testado a atenção da defesa do Marialvas e pouco depois concretizou as ameaças. Pipo e Djadjó trabalharam o lance no lado esquerdo, com o camisola 7 a cruzar para a pequena área. Na tentativa de evitar o golo, Mateus, infeliz, desviou para a própria baliza.

Final da primeira parte complicado

O golo intranquilizou os bairradinos e o conjunto visitante voltou a aproveitar. Na sequência de livre, Pipo colocou na cabeça de Rui Filipe que, no interior da pequena área desviou de cabeça para o 2-0.

Forçado a correr atrás do prejuízo, o grupo liderado por Carlos Calina não se conseguiu encontrar na primeira metade e, até ao equador da partida, foi o Rebordosa a ficar mais perto de dilatar a vantagem. Djadjó, sozinho na pequena área, poderia ter feito o terceiro, mas o esférico saiu ao lado do poste.

Pouco depois, 37’, o mesmo jogador colocou a bola no fundo da baliza, mas o golo foi anulado por fora de fogo. O intervalo chegou pouco depois, com o Marialvas a recolher às cabines com uma desvantagem de dois golos e muito para trilhar na segunda metade.

