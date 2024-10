Sunset Outubro Rosa by Adhoc nas Caldeiras

A marca Adhoc, em parceria com várias entidades locais, vai realizar o evento “Sunset Outubro Rosa by Adhoc”, amanhã, domingo, dia 13 de outubro, das 16H00 às 20H00. O objetivo é apoiar a luta contra o cancro da mama.

O evento, que terá lugar num ambiente descontraído e de celebração, irápromover momentos de convívio e solidariedade, enquanto sensibiliza a comunidade para esta causa tão importante.

Parte dos fundos angariados será destinada à Rotary Club de Coimbra – Saúde, para apoiar ações de combate ao cancro da mama. Além da venda de pulseiras, que garantem a entrada no evento e oferta de uma welcome drink, os participantes poderão adquirir lenços rosa durante o evento, reforçando o apoio à causa.

O evento terá como palco o espaço Casa das Caldeiras, que irá acolher os participantes num final de tarde repleto de música, celebração e, acima de tudo, espírito solidário.

