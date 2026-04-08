Seguro diz que “há cerca de mil milhões de apoios que têm de ser restituídos às famílias”

O Presidente da República, António José Seguro, disse hoje que “este momento há um inventário de cerca de mil milhões de apoios que têm de ser restituídos às famílias”.

A afirmação foi dita esta manhã durante uma visita ao concelho de Penela. António José Seguro visitou o quartel dos Bombeiros Voluntários e o troço do IC3 que desabou com as intempéries.

“Só foi ainda feito o pagamento de cerca de um terço desses apoios. Portanto, a minha exigência vai no sentido de cumprir prazos para que os privados e os públicos possam acudir neste momento”, afirmou.

António José Seguro revelou que, durante a manhã, esteve a trabalhar com representantes das companhias de seguro em Portugal com o objetivo de “perceber como é que os apoios chegam às populações e como é que podem chegar mais depressa”.

“Se há pessoas e atividades que podem esperar um pouco, umas semanas, há outras que não, dependem imediatamente desses apoios e sobretudo de viabilidade de estradas desta natureza”.