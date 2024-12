Secretário de Estado aprova bairro digital da Baixa

João Rui Ferreira qualificou o projeto com o “da maior importância”. @Baixa Coimbra estará totalmente implementado no final de 2025

O secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, conheceu ontem o projeto do bairro digital da Baixa de Coimbra aprovando-o.

Na sessão de apresentação, no salão nobre dos paços do concelho, o secretário de Estado classificou o projeto como “de maior importância”. Para João Rui Ferreira, esta iniciativa será fundamental para o renascimento daquela zona da cidade.

“Este projeto é da maior importância. Nos últimos anos houve grandes transformações na relação das pessoas com o comércio. O bairro digital vai revitalizar a Baixa para Coimbra e para o mundo.”, disse o secretário de Estado, frisando que a iniciativa está em linha com o plano pensado pelo Governo para as cidades.

