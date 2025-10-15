Cristiano Ronaldo isolou-se, esta noite, como melhor marcador de sempre das fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, ao assinar os seus golos n.º 40 e 41 frente à Hungria, em jogo do apuramento europeu para o Mundial2026 de futebol, que está em tempo de intervalo..

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Ronaldo já marcou por duas vezes na 4.ª jornada do Grupo F, e ultrapassou Carlos Ruiz, avançado, já reformado, da Guatemala, que dividia o topo dos marcadores com o capitão da seleção portuguesa, com 39.

Depois do bis à Arménia e de novo golo na Hungria, o avançado de 40 anos, que tinha ficado em branco na receção à Irlanda, num jogo em que falhou um penálti, voltou a bisar e reforçou os números astronómicos que tem ao serviço de Portugal, agora com 225 internacionalizações e 143 golos.

Com 36 golos, Messi segue no 3.º posto desta lista e, aos 38 anos, é praticamente certo que não voltará a disputar nova qualificação para um Campeonato do Mundo com a Argentina, enquanto o polaco Robert Lewandowski, com 33 golos e 37 anos, também muito dificilmente poderá ameaçar Ronaldo.