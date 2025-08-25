diario as beiras
Reviravolta do Marialvas vale primeiro triunfo caseiro e 3.º lugar na tabela

25 de agosto às 10 h53
O Marialvas conseguiu ontem a segunda vitória consecutiva na Série C do Campeonato de Portugal (2-1).
Na receção ao Benfica Castelo Branco, a equipa de Cantanhede entrou praticamente a perder, mas soube reagir ao golo sofrido, acabando por chegar à reviravolta que valeu três pontos e o 3.º lugar na classificação.
Minuto três: Nuno Gaspar cruzou da direita e Diogo Cornélio apareceu solto de marcação na área dos locais e inaugurou o marcador – um golo ainda a frio, numa tarde quente.
A reação dos comandados de João Pedro Duarte foi imediata, personalizada e objetiva.
O Marialvas somou oportunidades junto da baliza contrária – em lance corrido ou de bola parada -, mas nunca conseguiu a desejada concretização.

José Armando Torres

