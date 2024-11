Renovação da “Eugénio de Castro” deve ficar concluída em dois anos

Se todo o processo administrativo do arranque das obras de requalificação da Escola Básica Eugénio de Castro, na Solum, demorar cerca de meio ano (estimativa), e as obras decorrerem durante ano e meio – como determina o prazo fixado para a empreitada – todo o edificado deverá estar pronto dentro de dois anos.

A adjudicação é aprovada na reunião de câmara de coimbra na segunda-feira, 11 de novembro, e não será por falta de dinheiro que os prazos não serão cumpridos: a candidatura a fundos da Europa foi aprovada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com financiamento de cerca de 10 milhões de euros.

Construída há 52 anos, a escola apresenta sinais de grande degradação, até porque, ao longo da sua existência, só beneficiou de uma intervenção, quando foi removido o fibrocimento da cobertura, há cinco anos.

