PSP anunciou instalação de radares móveis em Coimbra e Figueira da Foz para este mês de abril

Um radar móvel de controlo de velocidade rodoviária esteve instalado entre as 9H30 e até às 12H30 de hoje na avenida da Lousã, em Coimbra. Foi o primeiro de uma série de cinco radares que vão estar ativos nas manhãs de 9, 11, 13 e 29 de abril em outros pontos da cidade.

A informação foi avançada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no âmbito do anúncio do plano de instalação de radares móveis nos concelhos de Coimbra e Figueira da Foz durante o mês de abril.

Assim, com o objetivo de “reforçar a segurança rodoviária e alertar os condutores para a necessidade de respeitar os limites de velocidade”, já no próximo 9 de abril, quinta-feira, o controlo de velocidade móvel vai estar, das 9H30 às 12H30, na Estrada Guarda Inglesa, em Santa Clara.

Os outros três locais com radares durante o mês de abril são, no dia 11, das 9H00 às 12H00, no IC3, em Banhos Secos; a 13 de abril, das 10H00 às 13H00, no IC2; e a 29 de abril, das 9H30 às 12H30, na EN 34.

Na Figueira da Foz, os controlos vão estar a 14 de abril, das 9H00 às 12H00, na ponte Edgar Cardoso; a 17 de abril, das 9H00 às 12H00, na avenida Dr. Mário Soares; e a 24 de abril, das 9H00 às 12H00; na Estrada Nacional 109 – Ferrugenta.

PSP reforça que estas medidas visam a prevenção de acidentes e lembra todos os condutores para respeitarem os limites de velocidade e a sinalização de trânsito.