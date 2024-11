Projeto europeu cria plataforma para revolucionar acesso a tecnologia de lasers

O projeto europeu “Lasers4EU”, através de uma plataforma unificada, vai “revolucionar o acesso de investigadores e empresas às mais modernas tecnologias baseadas em lasers”, afirmou hoje a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

A iniciativa reúne as 29 infraestruturas mais importantes de investigação com lasers de 15 países europeus e oferece uma plataforma unificada e coordenada que promete revolucionar o acesso de investigadores e empresas a estas tecnologias, esclareceu aquela Faculdade, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A FCTUC, através do Coimbra Laser-Lab, é a única instituição portuguesa a integrar este novo projeto europeu “Horizonte Europa”.

De acordo com o professor do Departamento de Química da FCTUC e diretor do Coimbra Laser-Lab, Luís Arnaut, o “Lasers4EU” visa proporcionar acesso transnacional a instalações de laser especializadas e apoio técnico em investigação avançada.

“Cientistas e industriais da área poderão submeter os seus projetos através de candidaturas centralizadas e, após a escolha das melhores ideias, realizar experiências nas instituições que integram o consórcio”, explicou o docente.

Além do acesso a laboratórios de última geração, “este projeto destaca-se pelo compromisso com a formação e fixação de talentos nas áreas de investigação baseadas em lasers”.

Com uma componente de formação para capacitar a próxima geração de cientistas na utilização de equipamentos sofisticados, prosseguiu Luís Arnaut, o “Lasers4EU” irá criar conhecimento que permite explorar todo o potencial das tecnologias de laser.

A iniciativa, que decorre durante os próximos quatro anos, vai unir infraestruturas, expertises e recursos de todo o continente, solidificando a posição da Europa na vanguarda da ciência e tecnologia do laser.

De acordo com a FCTUC, o Coimbra Laser Lab está equipado para medir eventos um milhão de vezes mais rápidos do que um microssegundo, detetar quantidades ínfimas de materiais, induzir transformações químicas em situações extremas de temperatura e pressão, caracterizar poluentes, células ou obras de arte, utilizando uma grande diversidade de equipamentos baseados em lasers.

Luís Arnaut considerou que, “enquanto infraestrutura de investigação, este laboratório tem proporcionado acesso aos seus equipamentos a dezenas de investigadores de todo o mundo nos últimos anos. Este projeto europeu é o reconhecimento da sua relevância europeia enquanto infraestrutura de investigação, e uma oportunidade para participar em soluções inovadores com aplicações industriais e sociais”.