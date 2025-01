Prisão preventiva para suspeita de tentar matar filho bebé

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro e em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP-Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, deteve “uma mulher, de 20 anos, pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido em Coimbra”, foi ontem anunciado.

Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PJ explica que “os factos aconteceram em finais de dezembro passado, no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde a vítima, um bebé de cinco meses, filho da suspeita, se encontra internado, na unidade de cuidados intensivos”. Trata-se de um bebé do sexo masculino e não feminino, como foi inicialmente avançado.

“Por motivos ainda não totalmente apurados, a mãe terá interferido, em dois momentos distintos, no sistema de suporte de vida, a que a vítima está ligada, com a intenção de provocar-lhe a morte, o que só não aconteceu pela rápida intervenção médica”, esclarece o comunicado.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 23/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS