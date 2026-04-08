Presidência Aberta
Presidente da República visita quartel dos Bombeiros Voluntários de Penela (com vídeo)
Presidente da República ouviu as preocupações da população | Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira
O Presidente da República, António José Seguro, está hoje a visitar a Região de Coimbra, no âmbito da iniciativa “Presidência Aberta” que tem como objetivo ouvir a população e perceber o que já foi feito para responder aos estragos causados pela tempestade “Kristin”.
A visita inicia pelo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Penela.
António José Seguro segue depois para Soure, Montemor-o-Velho e Coimbra.
Vídeo de: Afonso Pereira Bastos