O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, endereça uma mensagem de saudações, desde Pequim, desejando a todos os melhores votos de Ano Novo de 2026:

“O ano de 2025 marcou a conclusão do 14.º Plano Quinquenal. Nos últimos cinco anos, trabalhámos arduamente, avançando com coragem e perseverança. Ao superar inúmeras dificuldades e desafios, alcançámos os objetivos traçados e concluímos as tarefas estabelecidas, dando passos firmes na nova jornada da modernização chinesa. A nossa economia tem vindo a ultrapassar sucessivamente novos patamares e poderá atingir, ainda este ano, os 140 biliões de yuans, segundo estimativas. A força da economia, da ciência e tecnologia e da defesa nacional, bem como o poderio global do país, alcançaram um novo nível. Montanhas verdejantes e águas límpidas tornaram-se uma marca distintiva das nossas paisagens. O sentimento de realização, felicidade e segurança da população tem aumentado de forma constante. O percurso dos últimos cinco anos foi extraordinário e as conquistas foram alcançadas com grande esforço. Todos, com empenho, diligência e contributo, ajudaram a construir a China próspera de hoje. Gostaria de expressar o meu profundo respeito a todos os que trabalharam com afinco e dedicação.

Neste ano, foram inesquecíveis a solene comemoração dos 80 anos da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial, bem como a instituição do Dia da Restauração de Taiwan. A grande cerimónia nacional revelou toda a sua imponência, inscrevendo na história vitórias e glórias. Esta celebração inspirou os filhos da nação chinesa a recordar a história, homenagear os mártires, valorizar a paz e construir um futuro melhor, mobilizando uma força majestosa rumo à revitalização nacional.

Capacitámos o desenvolvimento de alta qualidade através da inovação. Promovemos a integração profunda entre ciência, tecnologia e indústria, alcançando continuamente novas conquistas inovadoras. Empenhamo-nos no desenvolvimento de grandes modelos de inteligência artificial, obtendo novos avanços na investigação e desenvolvimento autónomos de chips. O nosso país é já uma das economias com maior crescimento em criatividade. A sonda Tianwen-2 iniciou a sua missão para recolha de amostras de asteroides. Começou a construção da central hidroelétrica no curso inferior do rio Yarlung Zangbo. O primeiro porta-aviões equipado com catapultas electromagnéticas entrou ao serviço da Marinha. Robôs humanoides já praticam kung fu, enquanto drones proporcionam espetáculos luminosos. A inovação e a criatividade alimentam novas forças produtivas de qualidade, tornando a vida mais colorida.

Enriquecemos o universo intelectual chinês através da cultura. O interesse da população por museus, relíquias culturais e património imaterial cresce de forma contínua. Mais um bem chinês foi inscrito na lista do Património Mundial. O videojogo Black Myth: Wukong e o filme Ne Zha 2 conquistaram o público internacional. O estilo tradicional chinês tornou-se tendência entre os jovens. Os mercados cultural e turístico continuam em crescimento. As “superligas” de futebol em cidades e aldeias dinamizaram todo o país. Os desportos de gelo e neve despertaram grande entusiasmo popular. Com a conjugação entre tradição e modernidade, o brilho da cultura chinesa torna-se cada vez mais resplandecente.

Criámos e partilhámos uma vida melhor. Ao participar nas celebrações em Xizang e Xinjiang, testemunhei que as diversas etnias, do planalto Qinghai-Tibete à cordilheira de Tianshan, permanecem unidas de coração, como sementes de romã. Todos, com vestes brancas e canções e danças vibrantes, expressaram o amor pela pátria e celebraram a felicidade. No que diz respeito ao bem-estar da população, não há questões menores: cada detalhe conta. No último ano, os direitos e interesses dos trabalhadores em novas formas de emprego foram ainda mais salvaguardados. O programa de acessibilidade trouxe maior comodidade à população idosa. As famílias com filhos passaram a receber um subsídio mensal adicional de 300 yuans. A lenha, os cereais, os condimentos e as refeições acompanham as quatro estações, aquecendo o lar de cada família que contribui para o crescimento da nossa “grande família”.

Continuamos a acolher o mundo de braços abertos. Foram realizadas com êxito a Cimeira de Tianjin da Organização de Cooperação de Xangai e a Cimeira Global de Mulheres. O Porto de Comércio Livre de Hainan iniciou oficialmente as operações alfandegárias especiais. Para enfrentar melhor as alterações climáticas, o nosso país anunciou um novo pacote de Contribuições Nacionalmente Determinadas. Após a apresentação das três iniciativas globais nas áreas do desenvolvimento, da segurança e da civilização, apresentei a Iniciativa de Governação Global, com o objectivo de promover um sistema de governação mundial mais justo e equitativo. O mundo actual vive mudanças profundas e turbulências interligadas, e algumas regiões continuam a sofrer com conflitos. A China esteve sempre do lado certo da história e está disposta a trabalhar com todos os países para promover a paz e o desenvolvimento globais, impulsionando a construção de uma comunidade com um futuro partilhado para a humanidade.

Há pouco tempo, participei na cerimónia de abertura dos Jogos Nacionais e fiquei satisfeito ao testemunhar a união e a cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau. Devemos aplicar de forma consistente o princípio de “um país, dois sistemas” e apoiar Hong Kong e Macau na sua melhor integração no desenvolvimento global do país, assegurando prosperidade e estabilidade duradouras. Os compatriotas dos dois lados do Estreito de Taiwan são irmãos ligados por laços de sangue. A tendência histórica da reunificação da pátria é irreversível.

Só o fortalecimento do Partido pode garantir a prosperidade da nação. Realizámos a campanha educativa para a implementação da decisão dos oito requisitos da liderança central do Partido, reforçámos a disciplina e a governação integral e rigorosa do Partido, conforme prometido, e promovemos a autorrenovação, contribuindo para a melhoria contínua da conduta do Partido e do Governo. Devemos permanecer fiéis às aspirações iniciais e cumprir a nossa missão, executar cada tarefa com persistência e determinação, e continuar a responder à “pergunta da caverna”, formulada em Yan’an, para não defraudarmos o nosso povo.

O ano de 2026 marca o início do 15.º Plano Quinquenal. Para que uma causa seja bem-sucedida, é essencial começar com um bom planeamento e metas claras. Devemos concentrar-nos nos nossos objetivos e tarefas, reforçar a confiança e a vitalidade para avançar. Devemos adotar medidas concretas para promover o desenvolvimento de alta qualidade, aprofundar ainda mais a reforma e a abertura em todos os domínios, procurar a prosperidade comum para todo o povo e escrever um novo capítulo na história do milagre chinês.

Na busca de sonhos que transcendem montanhas e mares, a distância nunca é um obstáculo. Embora o caminho seja longo, avançaremos com firmeza. Seguiremos com coragem, dinamismo e energia, lutaremos pelos nossos ideais e pela nossa felicidade e transformaremos grandes perspetivas em belas realidades.

O sol do Ano Novo está prestes a nascer. Que a nossa grande pátria conserve toda a sua grandeza. Que todas as regiões do país conheçam boas colheitas. Que a nossa nação se banhe na glória da aurora. Que todos desfrutem plenamente da vida e alcancem o sucesso. Que todos os vossos sonhos se realizem”.