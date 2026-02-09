diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Precipitação intensa para amanhã e quarta-feira mantém risco de cheia

09 de fevereiro de 2026 às 17 h30
0 comentário(s)
Arquivo - Pedro Filipe Ramos

A previsão de precipitação intensa para os próximos dias mantém o risco de cheia na bacia do Baixo Mondego, principalmente nos concelhos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure.

A informação foi adianta ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS pelo comandante do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Carlos Luís Tavares.

As autoridades estavam ontem a trabalhar para conseguir ganhar encaixe na Barragem de Aguieira. Hoje, pelas 15H30, a infraestrutura estava na cota 119 (76%), sendo que a cota máxima é de 125. Também durante o caudal no açude-ponte estava no 1.270m3/segundo

Os períodos de maior precipitação serão amanhã, entre as 03H00 e as 18H00 e quarta-feira entre as 06H00 e as 18H00. O vento irá sentir-se com maior intensidade no centro litoral com rajadas que não irão ultrapassar os 70km/h, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na madrugada de domingo para segunda-feira o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra registou 20 ocorrências. Quedas de árvores e deslizamentos de terras continuam a ser a principal origem dos alertas.

No que diz respeito ao fornecimento de eletricidade, no balanço que a E-Redes fez hoje às 08H00, revelou que estariam dois mil clientes sem luz no distrito de Coimbra. Carlos Luís Tavares revelou poderia estar relacionada com uma avaria de média-tensão que afetava o concelho de Penacova.

A A14 e a saída para a Figueira da Foz da A17 continuam cortadas, bem como diversas estradas nacionais e municipais.

Carlos Luís Tavares voltou a deixar o aviso para que as pessoas não circulem em zonas ribeirinhas porque “as margens estão saturadas e podem quebrar”.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

