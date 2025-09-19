diario as beiras
Portugal recebe financiamento europeu para 12 mil habitações de arrendamento acessível

18 de setembro às 14 h43
Um acordo assinado hoje entre o Governo e o Banco Europeu de Investimento (BEI) prevê uma linha de financiamento para apoiar a construção e a renovação de 12 mil habitações para arrendamento acessível, dirigidas às famílias da classe média.

A formalização da primeira tranche, na ordem dos 450 milhões de euros – de um total do financiamento da linha de crédito de 1.340 milhões de euros – foi assinada hoje, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

De acordo com o comunicado divulgado, a linha de crédito acordada entre o Governo e o BEI vai dar aos municípios um prazo mais alargado – até 2030 – para apresentarem respostas habitacionais (meta definida que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, terminava em junho de 2026), prevendo “condições mais vantajosas, com taxas de juro mais baixas e períodos de carência mais generosos”.

