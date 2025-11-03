diario as beiras
Desporto

Portugal entra no Mundial de sub-17 com goleada sobre a Nova Caledónia

03 de novembro às 20 h07
0 comentário(s)
Fotografia: DR

A seleção portuguesa estreou-se hoje no Mundial de futebol de sub-17 com uma goleada por 6-1 sobre a Nova Caledónia, depois de ter estado a perder no encontro da primeira jornada do Grupo B, no Qatar.

Em Doha, os campeões europeus daquele escalão viram-se surpreendidos com uma grande penalidade convertida por Ezekiel Wamowe (11 minutos), mas acabaram por construir o triunfo com tentos de Anísio Cabral (22 e 47), Stevan Manuel (53), Mateus Mide (59), Mauro Furtado (85) e José Neto (90+7).

Portugal, que participa pela quarta vez num Mundial de sub-17, após 1989, 1995 e 2003, lidera o Grupo B, com três pontos, em igualdade com o Japão, que bateu Marrocos por 2-0, enquanto a Nova Caledónia é última, sem qualquer ponto, tal como os marroquinos.

Na quinta-feira, a seleção lusa defronta Marrocos na segunda jornada, às 12H30 (hora em Lisboa), e fecha a participação no grupo no domingo, frente ao Japão, a partir das 13H30.

Autoria de:

Agência Lusa

