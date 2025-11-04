A seleção portuguesa feminina de futebol vai defrontar Finlândia, Eslováquia e Letónia na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027, a disputar no Brasil, ditou o sorteio hoje realizado, em Nyon, na Suíça.

A seleção das ‘quinas’ integra o Grupo B3 [da Liga B] da fase de qualificação europeia, disputando o acesso ao play-off, no qual os vencedores, juntamente com os quatro piores classificados dos grupos da Liga A, defrontam e os terceiros e quartos da Liga B.

Apensas os vencedores dos quatro grupos da Liga A asseguram a qualificação direta para a 10.ª edição do Mundial feminino, a disputar entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, a primeira com 32 seleções.

São dois os caminhos, com 16 equipas cada, em cada play-off após a fase de grupos, um que envolve as piores equipas da Liga A e equipas da Liga B, e um outro com os segundos e terceiros da Liga A diante dos seis vencedores da Liga C, mais os dois segundos melhores.

Avançam 16 seleções para um segundo play-off, do qual se qualificam sete para o Mundial – juntando-se às quatro vencedoras dos grupos da Liga A -, enquanto a oitava vencedora dessa eliminatória, com pior ranking, ainda enfrenta um play-off intercontinental.

A UEFA tem 11 vagas na qualificação para o Mundial2027, que podem ser acrescidas de uma 12.ª, em caso de triunfo nesse play-off final.

A fase de grupos das Ligas decorrerá entre março e junho de 2026 e será decisiva para o apuramento para o Mundial, bem como para uma eventual promoção da seleção das ‘quinas’ à Liga A, na qual se insere a ‘elite’ do futebol feminino.