PJ detém casal por roubo em Coimbra

Um casal (um homem de 40 anos e uma mulher de 27 anos), residente em Coimbra, foi detido na segunda-feira, pela presumível autoria de três crimes, refere a Polícia Judiciária (PJ) através de um comunicado.

Segundo a mesma fonte, os detidos são suspeitos dos crimes de roubo com arma de fogo, detenção de arma proibida e abuso de cartão de garantia ou de cartão.

As detenções, sob supervisão do DIAP de Coimbra, decorreram na sequência de uma investigação iniciada no passado dia 5 de maio quando “o casal roubou com recurso a uma arma de fogo o ocupante de um veículo estacionado na via pública na estrada que liga o Choupal ao Centro Hípico de Coimbra, na margem direita do Rio Mondego”.

