Piloto Filipe Albuquerque consegue melhor resultado do ano em Detroit

O piloto português Filipe Albuquerque (Cadillac) terminou a quinta ronda do campeonato norte-americano de resistência na segunda posição, no sábado, em Detroit.

Albuquerque, que faz dupla com o norte-americano Ricky Taylor, concluiu os 100 minutos da competição a 0,947 segundos do vencedor, o britânico Nick Yelloly (Acura), com Matt Campbell (Porsche) a ficar em terceiro, a 3,436 segundos.

“Sabíamos que uma boa estratégia podia ser determinante numa corrida tão curta e num circuito com poucos pontos de ultrapassagem. Arriscámos, fizemos a nossa paragem nas boxes mais tarde do que seria previsto e isso permitiu-me ir ganhando posições até ao segundo lugar, sobretudo porque o Cadillac estava com um bom comportamento, o que permitiu impor um andamento forte”, começou por dizer o piloto natural de Coimbra.

Contudo, Albuquerque lamentou a posição perdida durante a dobragem a pilotos atrasados: “Claro que gostávamos de ter conseguido a vitória, mas no início da corrida traçámos como objetivo terminar nos cinco primeiros, por isso, ficar no segundo lugar do pódio é ultrapassar em larga escala as nossas ambições”.

A próxima corrida será em França, nas 24 Horas de Le Mans, de 13 a 15 de junho.